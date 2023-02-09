Путін заявив, що "до Росії всі лізуть, бо заздрять"

Російський диктатор Володимир Путін зробив нову цинічну заяву. Він переконаний, що "до Росії всі лізуть, бо заздрять".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російському диктатору привиділося, що "до Росії всі лізуть", проте кому потрібна країна-агресорка, Путін не уточнив.

"Нам і зараз заздрять, інакше б не лізли до нас. У цьому вся річ. Нехай потренуються, а ми будемо тільки зміцнювати себе зсередини і зовні", - заявив диктатор з нагоди святкування дня російської цивільної авіації.

Нагадаємо, Володимир Путін висловив своє обурення обмеженнями Заходу в авіагалузі, які були запроваджені внаслідок вторгнення РФ до України. Він також назвав правильним рішення залишити в Росії іноземні літаки.

Зазначимо, що Росія вкрала понад 400 пасажирських літаків. Країна-окупантка відмовляється їх повертати лізинговим компаніям.

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