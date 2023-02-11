Будет нелегко: Шольц выразил надежду, что ВСУ получат Leopard до конца марта

По его словам, Берлин продвигает это в переговорах с союзниками.

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта 2023 года. Впрочем, отмечает он, это будет нелегко.

Об этом он сообщил после саммита Европейского союза.

По его словам, два батальона Leopard удастся передать Украине до конца марта. Мол, сейчас Берлин продвигает это в переговорах с немецкими союзниками.

"Нужно создавать структуры, обучая, организуя поставку запасных частей и боеприпасов, а также налаживая сотрудничество", — сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что трехсторонняя встреча в Париже с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эмманюэлем Макроном была очень конфиденциальной и информативной в ориентации продолжения поддержки украинского народа.

Напомним, в интервью немецкому изданию Spiegel Владимир Зеленский заявил о "сложной фазе" в отношениях с Германией. Он отметил, что часто приходится очень долго убеждать канцлера Олафа Шольца передать оружие Украине.

Читайте также:

Танк "Leopard 2" из Канады уже близится к Украине