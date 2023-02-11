Россия снова попытается использовать нефть в войне — Белый дом

В США назвали заявления России о возможном сокращении добычи нефти очередной попыткой Москвы превратить энергоресурсы в оружие.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.
«Путин снова стремится превратить энергоресурсы в оружие», – сказал официальный представитель администрации США.
В то же время он подчеркнул, что подобные шаги со стороны России не являются большим сюрпризом.
"Это просто свидетельствует, до какой степени он (Путин - ред.) готов использовать энергетические ресурсы в качестве оружия", — отметил Кирби.
К тому же, Соединенные Штаты Америки продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы сбалансировать спрос и предложение на энергетическом рынке в мире.
Также в США продолжают считать необходимым не позволившим Путину наживаться на нефти неправомерно и финансировать свою армию, пользуясь этим.
Напомним, Совет Евросоюза 4 февраля утвердил предельную цену на бензин и дизтопливо из России на уровне $100 за баррель, а на продаваемую с дисконтом продукцию — на уровне $45 за баррель. Ограничения вступят в силу с 5 февраля 2023 года.
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