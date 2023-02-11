Подоляк відреагував на заяви Кремля про "мир й переговори"

За його словами, Москва не має наміру відповідати за свої злочини.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Кремль не планує йти з тимчасово захоплених територій України. Єдиний вихід - перемога України у розв'язаній РФ війні.

Таку думку Подоляк висловив у своєму Twitter.

Представник ОП наголошує, кажучи про "мир й переговори" Кремль заявляє, що не має наміру покидати територію України та відповідати за свої злочини.

"Це ще один доказ того, що ні про які переговори не може бути й мови. Тільки українська перемога. Інакше війна в Європі не закінчиться, а Росія буде злочинно домінувати у світі", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, заступник російського міністра закордонних справ Сергій Вершинін заявив про готовність перемовин з Україною "на основі тієї реальності, яка існує". Мовляв, дипломатичне врегулювання може ухвалити не українська сторона, а Вашингтон і Брюссель. Також політик звинуватив Київ у "перериванні" переговорного процесу.

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