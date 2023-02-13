В Харьковской области работник облэнерго подорвался на мине-"лепесток"

Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой.
В Харьковской области в Балаклейском районе сотрудник облэнерго взорвался на мине-"лепесток", его госпитализировали.
Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
"В Балаклейском районе на мине подорвался работник "Харьковоблэнерго" 1977 года рождения. Мужчина пострадал в результате того, что наступил на так называемый "лепесток". Его с минно-взрывной травмой и многообломочными переломами пальцев правой стопы госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.
Мельник призвал жителей Харьковщины быть максимально внимательными: передвигаться исключительно по проверенным дорогам и быть очень осторожными, двигаясь по обочине и тропам.
"Особенно сейчас, когда мины могут быть прикрыты снегом. Мы имеем дело с очень коварным врагом. Не забывайте об этом", — подчеркнул он.
Напомним, в Херсонской области автомобиль подорвался на вражеской мине – погибли два человека.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет создан центр гуманитарного разминирования.
Читайте также: