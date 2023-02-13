В Харьковской области работник облэнерго подорвался на мине-"лепесток"

В Харьковской области в Балаклейском районе сотрудник облэнерго взорвался на мине-"лепесток", его госпитализировали.

Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

"В Балаклейском районе на мине подорвался работник "Харьковоблэнерго" 1977 года рождения. Мужчина пострадал в результате того, что наступил на так называемый "лепесток". Его с минно-взрывной травмой и многообломочными переломами пальцев правой стопы госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Мельник призвал жителей Харьковщины быть максимально внимательными: передвигаться исключительно по проверенным дорогам и быть очень осторожными, двигаясь по обочине и тропам.

"Особенно сейчас, когда мины могут быть прикрыты снегом. Мы имеем дело с очень коварным врагом. Не забывайте об этом", — подчеркнул он.

Напомним, в Херсонской области автомобиль подорвался на вражеской мине – погибли два человека.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет создан центр гуманитарного разминирования.

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