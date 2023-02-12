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На Херсонщині автомобіль підірвався на ворожій міні – загинуло двоє людей

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
243
Час на прочитання
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На Херсонщині автомобіль підірвався на ворожій міні – загинуло двоє людей

Фото: www.facebook.com/Херсонська обласна державна адміністрація

Автівка наїхала на ворожу міну у Бериславському районі.

Зранку у неділю, 12 лютого, поблизу села Новорайськ на Херсонщині автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків, підірвався на міні – люди загинули.  

Про це розповіли у Херсонській ОВА.

Зазначається, що двоє чоловіків 45 та 48 років їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін. 

Обидва чоловіки загинули на місці від отриманих поранень.

В ОВА попереджають, що мінна небезпека в області залишається надзвичайно високою. Пересуватися можна лише тими маршрутами, що вже обстежили вибухотехніки. Відвідувати лісосмуги, посадки та поля – вкрай небезпечно.

Нагадаємо, в Україні створять центр гуманітарного розмінування.

За даними Sky News, близько 40% території нашої країни забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

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Дата публікації
Перегляди
243
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