Байден таки прибуде до Європи в лютому: це підтвердили Дуда і Левітс

Президент Латвії зазначив, що візит президента США до Європи буде дуже важливим сигналом для всіх союзників, а також для Росії.

Президент США Джо Байден прибуде з візитом до Центральної Європи в лютому, а протягом наступних кількох днів стане відомо – до яких саме країн.

Про це президенти Польщі й Латвії Анджей Дуда та Егілс Левітс повідомили під час спільної пресконференції в Ризі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми очікуємо на візит президента Джо Байдена. Президент Байден, ймовірно, прибуде до нашої частини Європи в лютому", – сказав польський лідер.

Він уточнив, що Центральна Європа – територія від Румунії до Естонії. Наразі невідомо, які саме країни відвідає президент США.

"Ми не маємо такої інформації. Можливо, знатимемо про це упродовж кількох наступних днів", – додав Дуда, пояснивши, що такий візит передбачає посилену безпеку, тож його подробиці тримаються в таємниці.

"Кожен візит президента США в такий складний момент до цієї частини Європи, поблизу місця воєнних дій в Україні, є зміцненням нашої безпеки", – наголосив президент Польщі.

Водночас Левітс зазначив, що візит Байдена до Європи буде дуже важливим сигналом для всіх союзників, а також для Росії.

Нагадаємо, американські ЗМІ 31 січня інформували, що Байден повідомив, що невпевнений, чи відвідає він Європу в лютому. Коли ж у нього запитали конкретно про візит до Польщі, політик сказав, що планує його, але наразі невпевнений щодо часових меж.

Польські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що в межах візиту до Польщі наприкінці лютого Байден може зустрітися з Дудою та президентом України Володимиром Зеленським напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення РФ.

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