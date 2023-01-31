Байден вагається щодо візиту до Європи в лютому - ЗМІ

Байден не знає, чи поїде до Європи у лютому 2023 року.

Президент США Джо Байден сказав, що наразі не готовий сказати, чи таки відбудеться його візит до Європи в лютому.

Про це він сказав під час розмови з журналістами на південній галявині Білого дому, - інформує CNN.

«Байден сказав, що не впевнений, чи відвідає він Європу наступного місяця у річницю від початку війни в Україні», - йдеться в повідомленні.

Водночас коли американського президента спитали конкретно про візит до Польщі, то він зауважив, що планує його, але поки не впевнений щодо часових меж.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Байден збирається приїхати до Європи на річницю вторгнення РФ до України.

Додамо, що також президент США Джо Байден заявив, що головна ціль його країни у підтримці України – допомогти державі захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

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