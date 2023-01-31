Байден колеблется с визитом в Европу в феврале — СМИ

Байден не знает, поедет ли в Европу в феврале 2023 года.

Президент США Джо Байден сказал, что пока не готов сказать, состоится ли его визит в Европу в феврале.

Об этом он сказал во время разговора с журналистами на южной лужайке Белого дома, — информирует CNN.

"Байден сказал, что не уверен, посетит ли он Европу в следующем месяце в годовщину с начала войны в Украине", — говорится в сообщении.

В то же время, когда американского президента спросили конкретно о визите в Польшу, то он заметил, что планирует его, но пока не уверен относительно временных границ.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Байден собирается приехать в Европу на годовщину вторжения РФ в Украину.

Также президент США Джо Байден заявил, что главная цель его страны в поддержке Украины – помочь государству защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

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