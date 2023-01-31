Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден колеблется с визитом в Европу в феврале — СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
162
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Байден колеблется с визитом в Европу в феврале — СМИ

Фото: Getty Images

Байден не знает, поедет ли в Европу в феврале 2023 года.

Президент США Джо Байден сказал, что пока не готов сказать, состоится ли его визит в Европу в феврале.

Об этом он сказал во время разговора с журналистами на южной лужайке Белого дома, — информирует CNN.

"Байден сказал, что не уверен, посетит ли он Европу в следующем месяце в годовщину с начала войны в Украине", — говорится в сообщении.

В то же время, когда американского президента спросили конкретно о визите в Польшу, то он заметил, что планирует его, но пока не уверен относительно временных границ.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Байден собирается приехать в Европу на годовщину вторжения РФ в Украину.

Также президент США Джо Байден заявил, что главная цель его страны в поддержке Украины – помочь государству защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Читайте также:

Джо Байден готов к переговорам с Путиным

Джо Байден готов к переговорам с Путиным

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
162
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация