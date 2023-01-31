Украина может получить от Норвегии Leopard 2 в конце марта — СМИ

Норвегия доставит определенную часть своих танков Leopard 2 в Украину как можно скорее.
Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм, — пишет France24.
"Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, что означает, возможно, в конце марта", – читаем в сообщении.
Норвегия была среди европейских стран, пообещавших поставить танки, которых просила Украина для борьбы против российских захватчиков, после того, как Германия дала на это свое согласие.
Добавим, что у этой страны в своем арсенале 36 танков Leopard 2, но до сих пор неизвестно, сколько именно Норвегия предоставит Украине.
"Мы еще не определились с количеством", — резюмировал Бьорн Арилд Грамм.
Поставка танков в Украину
Напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.
Также Украина получит 31 американский тяжелый танк Abrams.
Польша готова отправить в Украину собственные танки Leopard 2. Португалия заявила, что может предоставить четыре Leopard 2.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что переданные Украине 14 танков Challenger 2 прибудут на передовую к лету.
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