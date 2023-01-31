Украина может получить от Норвегии Leopard 2 в конце марта — СМИ

Норвегия доставит определенную часть своих танков Leopard 2 в Украину как можно скорее.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм, — пишет France24.

"Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, что означает, возможно, в конце марта", – читаем в сообщении.

Норвегия была среди европейских стран, пообещавших поставить танки, которых просила Украина для борьбы против российских захватчиков, после того, как Германия дала на это свое согласие.

Добавим, что у этой страны в своем арсенале 36 танков Leopard 2, но до сих пор неизвестно, сколько именно Норвегия предоставит Украине.

"Мы еще не определились с количеством", — резюмировал Бьорн Арилд Грамм.

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Поставка танков в Украину

Напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.

Также Украина получит 31 американский тяжелый танк Abrams.

Польша готова отправить в Украину собственные танки Leopard 2. Португалия заявила, что может предоставить четыре Leopard 2.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что переданные Украине 14 танков Challenger 2 прибудут на передовую к лету.

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