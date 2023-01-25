Норвегия заявила о готовности передать Украине танки Leopard 2

Сколько именно страна намерена передать танков для ВСУ — пока неизвестно.

Сегодня, 25 января, министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что его страна намерена передать танки Украине.

Об этом сообщает NRK.

"Сейчас на танки очень высокий спрос. Норвегия и норвежское правительство поддерживают предоставление танков Украине. Норвегия должна присоединиться к этому", – сказал министр.

Министр не уточнил, о каком количестве танков идет речь, но отметил, что это будут Leopard 2A4 – та же модификация, которую передаст Украине Польша.

"Это должно подкрепляться подготовкой украинских военных и финансированием. Если подытожить, мы должны лучше поддерживать Украину в оборонной войне", — сказал чиновник.

К слову, такни Leopard 2A4 — самая распространенная версия. Боевые машины получили автоматическую систему пожаротушения, цифровую систему контроля огнем для новых типов боеприпасов, а также улучшенную башню с плоской титан/вольфрамовой броней.

Напомним, сегодня, 25 января, Германия приняла решение о том, что передаст Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства из состава Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправлять эти танки в Украину.

Также сегодня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Глава Белого дома отметил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины. Сроки доставки вооружения – неизвестны.

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