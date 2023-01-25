"Это не борьба против России": Байден назвал цель военной поддержки Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США участвуют в борьбе, которую ведет Украина против российской агрессии, но эта борьба – не против России.

Об этом он говорил в среду, 25 января, на брифинге в Белом доме.

"Перед лицом российской агрессии у нас есть решимость и мы верим в силу украинской армии. В декабре я говорил президенту Зеленскому, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул американский лидер.

При этом он заверил, что борьба, которую ведут Соединенные Штаты, не направлена "против России".

"Это не борьба против России, это борьба за свободу. Борьба, которую ведут США, ведется ради свободы Украины и свободы других стран. Потому что мы хотим жить в свободном мире и чтобы наши дети жили в свободном мире. Для этого мы должны помочь Украине защитить себя перед лицом этой угрозы", – подчеркнул Джо Байден.

Напомним, во время выступления на брифинге президент США Джо Байден также заявил, что главная цель его страны в поддержке Украины – помочь защитить суверенитет и территориальную целостность. Также Байден заверил в "мощной" поддержке США и ЕС и рассказал о планах Украины провести контрнаступление

Читайте также: