“Це не боротьба проти Росії”: Байден назвав мету військової підтримки України

Президент США нагадав про свою обіцянку Зеленському допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США беруть участь у боротьбі, яку веде Україна проти російської агресії, але ця боротьба - не проти Росії.

Про це він говорив у середу, 25 січня, під час брифінгу в Білому домі.

"Перед лицем російської агресії у нас є рішучість і ми віримо в силу українського війська. У грудні я говорив президентові Зеленському, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив американський лідер.

Водночас він запевнив, що боротьба, яку ведуть Сполучені Штати, не спрямована "проти Росії".

"Це не боротьба проти Росії, це боротьба за свободу. Боротьба, яку ведуть США, ведеться заради свободи України та свободи інших країн. Бо ми хочемо жити у вільному світі, і щоб наші діти жили у вільному світі. Для цього ми повинні допомогти Україні захистити себе перед лицем цієї загрози", - підкреслив Джо Байден.

Нагадаємо, під час свого виступу на брифінгу президент США Джо Байден також заявив, що головна ціль його країни у підтримці України – допомогти захистити суверенітет і територіальну цілісність. Також Байден запевнив у "потужній" підтримці США та ЄС і розповів про плани України провести контрнаступ.

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