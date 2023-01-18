США продовжать постачати Україні системи ППО — Білий дім

США будуть далі забезпечувати Україну всім необхідним для захисту від російських атак

Президент США Джо Байден буде виконувати свої обіцянки, які він дав Володимиру Зеленському, щодо постачання систем ППО Україні для захисту від російських атак.

Про це заявила речник Білого дому Карін Жан П'єр.

Вона наголосила, що США будуть далі забезпечувати Україну всім необхідним для захисту від російських атак.

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Карін Жан П'єр зазначила, що президент США Джо Байден дав особисту обіцянку українському колезі Володимиру Зеленському під час зустрічі у Вашингтоні, що Україна отримає сучасні системи ППО для захисту від російських ракетних атак.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо наші зусилля, щоб притягнути російські сили до відповідальності за звірства, які вони скоїли, а також за воєнні злочини", - додала Жан-П'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні одну батарею ПРО Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, скільки часу знадобиться для навчання українських військових користуванню ЗРК Patriot.

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