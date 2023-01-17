"Корисний для медіапростору": Подоляк прокоментував звільнення Арестовича з ОП

Подоляк дорікнув Арестовичу помилкою, якої він припустився, але наголосив, що вони трапляються у всіх.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що Олексій Арестович "матиме попит в експертному середовищі" і після звільнення з ОП.

Таку думку Подоляк висловив 24 Каналу.

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За його словами, Арестович є "важливим для медійного простору України", але також необхідно розуміти емоційний стан країни.

"Важливо відчувати емоційний стан країни, а також що та коли ти говориш, тому що - це державна інформаційна політика", – сказав радник голови ОП.

Коментуючи скандальну заяву Арестовича про ракетний удар РФ по будинку у Дніпрі, Подоляк дорікнув йому помилкою, якої він припустився. Втім, наголосив, що вони трапляються у всіх.

"Однак на тлі звірств, які Росія чинить в Україні, дуже важливим є швидко їх виправити, оскільки це стосується репутації держави", - додав він.

Звільнення Арестовича з ОП: що відомо

Вранці 17 січня Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади радника Офісу президента. Пізніше стало відомо, що керівниця Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала наказ про його звільнення.

Причиною відставки стали неодноразові скандальні заяви. Остання була щодо ракетного удару Росії по будинку у Дніпрі. Коментуючи атаку росіян по Дніпру, він у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним заявив, що на будівлю впала вже збита силами ППО ворожа ракета. Повітряні сили спростували цю заяву, наголосивши, що ЗСУ не мають засобів для збиття ракети Х-22, якою було завдано удару.

ТСН.ua зібрала всі подробиці гучної справи.

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