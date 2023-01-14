Арестович про ракетний обстріл України: "У них вкрай фігово з ракетами"

За його прогнозами, удари не припиняться, але здійснюватимуться з меншою кількістю ракет.

Радник Офісу президента Олексій Арестович після масованого ракетного обстрілу України з боку окупантів дійшов висновку, що в Росії вкрай скрутно з ракетами.

Про це Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

Водночас радник ОП попередив, що ворожі ракетні удари не припиняться.

"Мені з цього всього вимальовується тільки одне: у них вкрай фігово з ракетами вже. Ще раз наголошу – не треба вважати, що удари припиняться. Це означає, що вони будуть маленькими. Попередній удар – 64 ракети чи щось таке, а перед цим – 70 з лишком, а перед цим – ще 70 з лишком, а перед цим – 100 і більше було, а тут раптом – 31", – сказав Арестович.

Нагадаємо, російська армія 14 січня вкотре влаштувала масовану ракетну атаку по областях України. Ворог випустив 38 ракет, із яких 25 були збиті українськими силами ППО.

Решта ракет влучили в об’єкти критичної інфраструктури та по звичайних житлових будинках. Зокрема, внаслідок удару по багатоповерхівці Дніпра загинули 10 людей, ще понад 60 постраждали.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що мішенями для російських агресорів цього дня стали Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький.

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