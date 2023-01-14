Арестович о ракетном обстреле Украины: "У них крайне фигово с ракетами"

По его прогнозам, удары не прекратятся, но будут производиться с меньшим количеством ракет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович после массированного ракетного обстрела Украины со стороны оккупантов пришел к выводу, что в России крайне трудно с ракетами.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

В то же время, советник ОП предупредил, что вражеские ракетные удары не прекратятся.

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"Мне из этого всего вырисовывается только одно: у них крайне фигово с ракетами уже. Еще раз подчеркну – не надо считать, что удары прекратятся. Это значит, что они будут маленькими. Предыдущий удар – 64 ракеты или что-то такое, а перед этим – 70 с лишним, а перед этим – еще 70 с лишним, а перед этим – 100 и больше было, а тут вдруг – 31", – сказал Арестович.

Напомним, российская армия 14 января в очередной раз устроила массированную ракетную атаку по областям Украины. Враг выпустил 38 ракет, из которых 25 были сбиты украинскими силами ПВО.

Остальные ракеты попали в объекты критической инфраструктуры и по обычным жилым домам. В частности, в результате удара по многоэтажке Днепра погибли 10 человек, еще более 60 пострадали.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что мишенями для российских агрессоров в этот день стали Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Львовщина, Хмельницкий.

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