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Кислица – членам Совбеза ООН после удара по Днепру: "Как это – быть рядом с мясником в палате?"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Кислица – членам Совбеза ООН после удара по Днепру: "Как это – быть рядом с мясником в палате?"

Фото: Getty Images

Дипломат поинтересовался, чувствуют ли они теплую и липкую кровь, пожимая руку Небензе?

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица обратился к членам Совбеза Организации после российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре.

Свое обращение дипломат опубликовал в Сети.

Кислица поинтересовался у других членов Совбеза ООН, как это – быть рядом с мясником в палате? Очевидно, подразумевается постпред России Василий Небензя.

"Как это быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в #Днепре! Подумайте об этом, когда резники говорят о русской церкви, которая благословила российскую армию", – говорится в заявлении постпреда Украины в ООН.

К своему сообщению дипломат добавил фотоколлаж с портретами 15 членов Совбеза ООН, где портрет Небензи словно облит кровью.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре днем 14 января, разрушив сразу 72 квартиры. Во время атаки погибли 5 человек, 60 – пострадали. Люди еще могут находиться под завалами, поэтому спасатели разбирают сейчас место разрушения, имея информацию о 100-200 прописанных в этом доме людях.

После атаки по Днепру советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о необходимости исключить Россию из Совбеза ООН. Он подчеркнул, что присутствие РФ в этом органе – позор для всего мира.

А президент Украины Владимир Зеленский после массированного обстрела ряда областей призвал международных партнеров не сомневаться в поставках того оружия, которое поможет уже в этом году привести к поражению государство-террориста.

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Дата публикации
Просмотры
3787
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