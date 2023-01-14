Кислица – членам Совбеза ООН после удара по Днепру: "Как это – быть рядом с мясником в палате?"

Дипломат поинтересовался, чувствуют ли они теплую и липкую кровь, пожимая руку Небензе?

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица обратился к членам Совбеза Организации после российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре.

Свое обращение дипломат опубликовал в Сети.

Кислица поинтересовался у других членов Совбеза ООН, как это – быть рядом с мясником в палате? Очевидно, подразумевается постпред России Василий Небензя.

"Как это быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в #Днепре! Подумайте об этом, когда резники говорят о русской церкви, которая благословила российскую армию", – говорится в заявлении постпреда Украины в ООН.

К своему сообщению дипломат добавил фотоколлаж с портретами 15 членов Совбеза ООН, где портрет Небензи словно облит кровью.

How's it to be next to a butcher in the Chamber? Do you feel warm & sticky blood when you shake his hand? Next time you shake his hand think about civilians killed by russian missiles in #Dnipro ! Подумайте о том, когда лучники говорят о русской церковь, что не блещет русской армии pic.twitter.com/zHBqbmotOg — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 14, 2023

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре днем 14 января, разрушив сразу 72 квартиры. Во время атаки погибли 5 человек, 60 – пострадали. Люди еще могут находиться под завалами, поэтому спасатели разбирают сейчас место разрушения, имея информацию о 100-200 прописанных в этом доме людях.

После атаки по Днепру советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о необходимости исключить Россию из Совбеза ООН. Он подчеркнул, что присутствие РФ в этом органе – позор для всего мира.

А президент Украины Владимир Зеленский после массированного обстрела ряда областей призвал международных партнеров не сомневаться в поставках того оружия, которое поможет уже в этом году привести к поражению государство-террориста.

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