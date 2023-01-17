Арестович написав заяву про звільнення

Олексій Арестович після скандальної заяви щодо ракетного обстрілу Дніпра росіянами написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента.

Про це сам Арестович 17 січня написав у Фейсбуці.

Заява датована 17 січням і адресована голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

"Написав заяву про відставку. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: помилка в принципі, отже, відставка", - пише Арестович.

Слід зазначити, що Олексій Арестович в інтерв’ю Марку Фейгіну припустив, що нібито трагедія у Дніпрі 14 січня сталася через збиття російської ракети засобами ППО ЗСУ. Цей коментар Арестовича одразу ж спростували у Міністерстві оборони України. І наголосили, що житловий будинок у Дніпрі розбомбила російська ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області РФ.

Втім, слова Арестовича підхопили кремлівські пропагандисти. Це викликало бурхливу реакцію в соцмережах.

Згодом він пояснив, що почув версію про нібито "збиття ракети" від свого товариша, який раніше служив у ППО. Арестович наголосив, що це була лише версія і його приватна гіпотеза.

Проте під вечір Арестович зробив чергову заяву, "відкликавши вибачення".

"Дякую добрим людям, розбудили та порекомендували прослухати моє ж повідомлення в ефірі у Фейгіна. Дивіться з 03:55 до 04:05. Я чітко говорю двічі: "судячи з усього" і "ще розбиратися і розбиратися", - написав Арестович у соцмережах.

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