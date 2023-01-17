ЗСУ на Сватівському напрямку знищили один та пошкодили один "аналоговнєт" танк Т-90 "Прорив": відео

Українські захисники на Луганщині знищили один та один пошкодили танк Т-90 "Прорив". Бійці ЗСУ вдарили по цілі поблизу села Куземівка Сватівського району.

Про це повідомляє пресслжуба Сухопутніх військ ЗС України.

"На Сватівському напрямку працюють мобільні протитанкові розрахунки Javelin. Так у результаті успішних дій в районі Куземівка, знищено один та пошкоджено один "аналоговнєт" Т-90 "Прорив". Полювання продовжується", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, танки Т-90М "Прорив" російський ЗМІ називають "вершиною танкобудівної думки". Армія РФ отримала першу партію Т-90М 2020 року.

Т-90М “Прорыв” був розроблений в рамках ДКР "Прорив-3" і є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72. Ці машини отримали нову башту і більш потужний двигун. Танки були оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння в будь-який час доби.

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