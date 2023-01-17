Надя Дорофєєва та Володимир Дантес офіційно розлучилися

Українська співачка Надя Дорофєєва та гуморист, співак і ведучий Володимир Дантес офіційно розлучилися.

Про це шоумен розповів на YouTube-каналі гумористів команди ВКВ. Зокрема, відповідаючи на запитання, чи спілкується він з Надею Дорофєєвою після розриву, Дантес зізнався, що вони нарешті офіційні розлучені.

За словами Володимира, остання його розмова з колишньою була тоді, коли він надіслав Наді свідоцтво про розрив шлюбу та привітав її.

"Я нещодавно нарешті отримав свідоцтво про розлучення. Я надіслав їй його. Написав: "Вітаю". Вона сказала: "Я тебе теж". От так ми й поспілкувалися", - розповів Дантес.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, на початку березня минулого року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес приголомшили новиною, що розлучаються. Причиною розриву стосунків пара називала те, що вони більше не кохають одне одного.

Згодом стало відомо, що Надя закрутила роман з ресторатором Михайлом Кацуріним. Незабаром і Дантес почав зустрічатися з дівчиною. Обраницею артиста стала колишня дружина Михайла – Даша Кацуріна.

Читайте також: