Надя Дорофеева и Владимир Дантес официально развелись

Шоумен вспомнил последний разговор с бывшей.
Украинская певица Надя Дорофеева и юморист, певец и ведущий Владимир Дантес официально развелись.
Об этом шоумен рассказал на YouTube-канале юмористов команды ВКВ. В частности, отвечая на вопрос, общается ли он с Надей Дорофеевой после разрыва, Дантес признался, что они наконец-то официально разведены.
По словам Владимира, последний его разговор с бывшей был тогда, когда он отправил Наде свидетельство о разрыве брака и поздравил ее.
"Я недавно наконец-то получил свидетельство о разводе. Я отправил ей его. Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тебя тоже". Вот так мы и пообщались", — рассказал Дантес.
Отметим, в начале марта прошлого года Надя Дорофеева и Владимир Дантес ошеломили новостью, что разводятся. Причиной разрыва отношений пара называла то, что они больше не любят друг друга.
Позже стало известно, что Надя закрутила роман с ресторатором Михаилом Кацуриным. Вскоре и Дантес стал встречаться с девушкой. Избранницей артиста стала бывшая супруга Михаила – Даша Кацурина.
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