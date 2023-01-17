Надя Дорофеева и Владимир Дантес официально развелись

Украинская певица Надя Дорофеева и юморист, певец и ведущий Владимир Дантес официально развелись.

Об этом шоумен рассказал на YouTube-канале юмористов команды ВКВ. В частности, отвечая на вопрос, общается ли он с Надей Дорофеевой после разрыва, Дантес признался, что они наконец-то официально разведены.

По словам Владимира, последний его разговор с бывшей был тогда, когда он отправил Наде свидетельство о разрыве брака и поздравил ее.

"Я недавно наконец-то получил свидетельство о разводе. Я отправил ей его. Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тебя тоже". Вот так мы и пообщались", — рассказал Дантес.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, в начале марта прошлого года Надя Дорофеева и Владимир Дантес ошеломили новостью, что разводятся. Причиной разрыва отношений пара называла то, что они больше не любят друг друга.

Позже стало известно, что Надя закрутила роман с ресторатором Михаилом Кацуриным. Вскоре и Дантес стал встречаться с девушкой. Избранницей артиста стала бывшая супруга Михаила – Даша Кацурина.

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