Арестович висловився стосовно "страшного нападу на Київ"

Радник Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович не вважає, що Києву загрожує напад російської армії. Хоча загроза нового наступу РФ існує.

Таку думку він висловив російській журналістці Юлії Латиніній.

"Вони (росіяни - Ред.) накопичили 150-200 тисяч і десь їх зараз будуть застосовувати. Десь і зараз - потребують корекції. Тому що думки дуже сильно різняться. Одні кажуть - лютий, хтось навіть січень. Інші кажуть - березень..." - сказав Арестович.

За його словами, рішення про введення цієї кількості солдатів у бій уже ухвалено. Арестович вважає, що сили, ймовірно, кинуть на Донбас, Луганськ чи Запоріжжя. Мовляв, вони будуть працювати над більш "реальними завданнями" (як окупанти вважають) - як от повне захоплення Донецької області. Втім, і це їм не вдасться, наголосив Арестович.

"Я не думаю, що це буде страшний напад на Київ, тому що, за деякими даними, які у відкритій пресі публікувалися вже, російські війська вивезли з Білорусі всі боєприпаси, які туди завезли... для вторгнення до України ще на 24 лютого. Здоровий глузд каже, що вдруге брати Київ чи намагатися брати - це дурість", - заявив радник Офісу президента.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович висловив думку про те, що Російська Федерація може наступати на кількох напрямках: на Запорізькому, Донецькому та Луганському. Можливо, "помацають" Харківський, тому що Запорізький суміжний із Донецьким, а Харківський – із Луганським.

Читайте також: