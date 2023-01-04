Арестович розповів про три варіанти нового наступу Росії

Арестович вважає, що РФ може наступати на Запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, "пощупають" Харківський, тому що Запорізький суміжний із Донецьким, а Харківський – із Луганським.

Однак найреалістичніший варіант для РФ - кинути всі сили та особовий склад на Донецький і Луганський напрямки, сказав Арестович в ефірі "Фейгін Live".

За його словами, тоді російська пропаганда працюватиме на повну силу, щоб виправдати цілі "спецопераці".

"Мовляв, давайте все кинемо на Донецьку і Луганську області, відіб’ємо їх, якщо вийде. І тоді вони зможуть оголосити, що це і були цілі "спецоперації", що рятували "ЛНР" і "ДНР", а ось цей захід під Київ, Чернігів, Суми, Херсон - це потрібно було, щоб розгромити "підступні" угруповання НАТО, які вже були готові атакувати нещасні "ДНР", "ЛНР", Крим. Ми розгромили їх, відійшли, ось зараз захищаємо кордони, а приймали ми чотири області до складу для того, щоб було чим торгуватися, щоб Захід знав", – зазначив Арестович.

Нагадаємо, що втрати російської армії наближаються до 109 тисяч. За минулу добу, 3 січня, Збройні сили України ліквідували 720 росіян.

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