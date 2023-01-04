Арестович рассказал о трех вариантах нового наступления России

Арестович считает, что РФ может наступать на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Возможно, "пощупают" Харьковский, потому что Запорожский смежный с Донецким, а Харьковский – с Луганским.

Однако самый реалистичный вариант для РФ – бросить все силы и личный состав на Донецкое и Луганское направления, сказал Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, тогда российская пропаганда будет работать в полную силу, чтобы оправдать цели "спецоперации".

"Мол, давайте все бросим на Донецкую и Луганскую области, отобьем их, если получится. И тогда они смогут объявить, что это и были цели "спецоперации", что спасали "ЛНР" и "ДНР", а вот этот заход под Киев, Чернигов, Сумы, Херсон — это нужно было, чтобы разгромить "коварные" группировки НАТО, которые уже были готовы атаковать несчастные "ДНР", "ЛНР", Крым. Мы разгромили их, отошли, вот сейчас защищаем границы, а принимали мы четыре области в состав для того, чтобы было чем торговаться, чтобы Запад знал", – отметил Арестович.

Напомним, что потери российской армии приближаются к 109 тысячам. За прошедшие сутки, 3 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали 720 россиян.

Зеленский за 3 января: мы должны сорвать российский сценарий - террористы должны проиграть

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