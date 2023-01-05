Арестович высказался по поводу "страшного нападения на Киев"

Советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович не считает, что Киеву грозит нападение российской армии. Хотя угроза нового пришествия РФ существует.

Такое мнение он высказал российской журналистке Юлии Латыниной.

"Они (россияне — Ред.) накопили 150-200 тысяч и где-то их сейчас будут применять. Где-то и сейчас — нуждаются в коррекции. Потому что мнения очень сильно отличаются. Одни говорят февраль, кто-то даже — январь. Другие говорят — март... ", – сказал Арестович.

По его словам, решение о введении этого количества солдат в бой уже принято. Арестович считает, что силы, вероятно, бросят на Донбасс, Луганск или Запорожье. Мол, они будут работать над более "реальными задачами" (как оккупанты считают) — как вот полная оккупация Донецкой области. Впрочем, и это им не удастся, подчеркнул Арестович.

"Я не думаю, что это будет страшное нападение на Киев, потому что, по некоторым данным, которые в открытой печати уже публиковались, российские войска вывезли из Беларуси все боеприпасы, которые туда завезли... для вторжения в Украину еще на 24 февраля. Здравый смысл говорит, что второй раз брать Киев или пытаться брать — это глупость", — заявил советник Офиса президента.

Напомним, ранее Алексей Арестович выразил мнение о том, что Российская Федерация может наступать по нескольким направлениям : на Запорожском, Донецком и Луганском. Возможно, "пощупают" Харьковский, потому что Запорожский смежный с Донецким, а Харьковский – с Луганским.

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