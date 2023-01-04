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Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ: "Від Криму до Донбасу"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ: "Від Криму до Донбасу"

Фото: Associated Press

За його словами, бої будуть "найспекотнішими" вже у березні.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявляє, що навесні Збройні сили України планують "серйозний" контрнаступ. Бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".

Таку думку Буданов висловив в інтерв'ю ABC News.

"Тоді побачимо більше звільнень територій та завдання остаточної поразки Російській Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу", - анонсував голова розвідки.

Він також подякував союзникам України за допомогу, а також попросив їх продовжувати підтримувати ЗСУ. Буданов каже, що країна "дуже чекає" на американські бойові броньовані машини Bradley.

"Я обіцяю, що кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ",- наголосив гловний розвідник.

Нагадаємо, Буданов заявляв, що в новому році удари по військових об'єктах на території Росії триватимуть. Також вони завдаватимуться далі вглиб країни-агресорки. 

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Дата публікації
Перегляди
4715
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