Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ: "Від Криму до Донбасу"

За його словами, бої будуть "найспекотнішими" вже у березні.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявляє, що навесні Збройні сили України планують "серйозний" контрнаступ. Бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".
Таку думку Буданов висловив в інтерв'ю ABC News.
"Тоді побачимо більше звільнень територій та завдання остаточної поразки Російській Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу", - анонсував голова розвідки.
Він також подякував союзникам України за допомогу, а також попросив їх продовжувати підтримувати ЗСУ. Буданов каже, що країна "дуже чекає" на американські бойові броньовані машини Bradley.
"Я обіцяю, що кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ",- наголосив гловний розвідник.
Нагадаємо, Буданов заявляв, що в новому році удари по військових об'єктах на території Росії триватимуть. Також вони завдаватимуться далі вглиб країни-агресорки.
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