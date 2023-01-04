Друга хвиля мобілізації в РФ: Жданов оцінив загрозу для України

В Росії днями стартує друга хвиля мобілізації, завдяки якій президент РФ Володимир Путін сподівається підготувати резерви для нового наступу в Україні. Проте набір необхідної кількості "мобіків" може стати для Кремля дуже складною задачею.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Мобілізацію ми очікуємо буквально через день. Без цього не буде, вона йде і зараз. Просто в січні буде суттєве посилення мобілізації, тому що той збір мобілізованих, який вони проводять сьогодні, вже не забезпечує потреби", - каже експерт.

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Жданов пояснив, чим відрізнятимуться перша і друга хвиля мобілізації в РФ:

"Перша хвиля будуть ті, хто хоче повоювати, ідеологічно налаштовані люди. Також у першу хвилю йдуть найбільш законослухняні громадяни, які отримали повістку і пішли. А хто ще розумніший і не захотів воювати, ті всі виїхали і зараз сидять за кордоном... А друга хвиля - будуть бігати, виловлювати з собаками".

Як зазначив експерт, росіяни "хочуть закрити кордон, розуміючи, що не набирають необхідної кількості". На його думку, нестача мобілізованих може стати однією з причин неготовності угруповання до визначеного терміну нового наступу.

"Це може стати одним з чинників того, що навіть у лютому-березні Путіну не буде, що виставляти. Виставить він не 200 тисяч, а 100, і вони будуть на вантажівках, а не на танках", - додав експерт.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що РФ готує нову хвилю мобілізації, яку можуть розпочати вже 5 січня.

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Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що в Росії на січень-лютий планується друга хвиля мобілізації, а десь на травень-червень – третя. За словами експерта, до літа РФ хоче зібрати 1 млн 200 тис. військових.

Своєю чергою, міністр оборони Росію Сергій Шойгу 29 грудня оголосив, що "ми завершили часткову мобілізацію".

Проте, за даними росЗМІ, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації.

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