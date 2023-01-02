Нова хвиля мобілізації в Росії: експерт вказав на велику проблему окупантів

Росія незабаром розпочне нову хвилю мобілізації, щоб поповнити втрати на фронті і наростити резерви для наступу, однак перед окупантами постала велика проблема - забезпечити поповнення припасами і зброєю.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Мобілізація, яка в них відбувалася з 21 вересня, мала два етапи для того, щоб наростити загальну кількість 300 тисяч. Частково ці мобілізовані вже в боях. Вони пройшли сяке-таке навчання чи імітацію, і вже на сході воюють. Вони гинуть, зазнають втрат, відповідно, потрібне постійне доукомплектування. Для того, щоб вирішити це питання, вони будуть продовжувати мобілізацію", - заявив Мусієнко.

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Експерт також зазначив, що у ворога є плани створення ударної групи:

"Як мінімум, однієї основної і однієї-двох допоміжних для того, щоб проводити наступ на певних напрямках десь на початку весни - в березні-квітні, можливо раніше. Вони формують резерви. Зараз вони на стадії навчання, потім злагодження і комплектування цих ударних груп, а потім уже резервів до них".

Однак, за словами Мусієнка, хоча окупанти і можуть зібрати людей, "питання зі зброєю все активніше дає про себе знати - з артилерією, з важким озброєнням".

"Хтось думає, що вони підуть просто з ППШ чи з автоматами і будуть застосовувати тільки піхоту - це не можна виключати, але не думаю, що так буде. Тому вони теж шукають зараз ресурси. Ключове для них - знайти ресурси під створення цих груп. Тому що людей начебто зібрали, а де взяти зброю?" - пояснив він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що РФ готує нову хвилю мобілізації, яку можуть розпочати вже 5 січня.

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Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що в Росії на січень-лютий планується друга хвиля мобілізації, а десь на травень-червень – третя. За словами експерта, до літа РФ хоче зібрати 1 млн 200 тис. військових.

Своєю чергою, міністр оборони Росію Сергій Шойгу 29 грудня оголосив, що "ми завершили часткову мобілізацію".

Проте, за даними росЗМІ, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації.

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