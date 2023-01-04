Вторая волна мобилизации в РФ: Жданов оценил угрозу для Украины

В России на днях стартует вторая волна мобилизации, благодаря которой президент РФ Владимир Путин надеется подготовить резервы для нового наступления в Украине. Однако набор необходимого количества "мобиков" может стать для Кремля очень сложной задачей.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов во время всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Мобилизацию мы ожидаем буквально через день. Без этого не будет, она идет и сейчас. Просто в январе будет существенное усиление мобилизации, потому что тот сбор мобилизованных, который они проводят сегодня, уже не обеспечивает нужды", – говорит эксперт.

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Жданов объяснил, чем будут отличаться первая и вторая волна мобилизации в РФ:

"Первая волна будут те, кто хочет повоевать, идеологически настроенные люди. Также в первую волну идут наиболее законопослушные граждане, которые получили повестку и ушли. А кто еще умнее и не захотел воевать, все уехали и сейчас сидят за границей... А вторая волна – будут бегать, вылавливать с собаками".

Как отметил эксперт, россияне "хотят закрыть границу, понимая, что не набирают необходимое количество". По его мнению, недостаток мобилизованных может стать одной из причин неготовности группировки к определенному сроку нового наступления.

"Это может стать одним из факторов того, что даже в феврале-марте Путину не будет, что выставлять. Выставит он не 200 тысяч, а 100, и они будут на грузовиках, а не на танках", — добавил эксперт.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что РФ готовит новую волну мобилизации, которую могут начать уже 5 января.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнообязанным и сообщил, что в начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в России на январь-февраль планируется вторая волна мобилизации, а где-то на май-июнь – третья. По словам эксперта, к лету РФ хочет собрать 1 млн 200 тыс. военных.

В свою очередь, министр обороны Россию Сергей Шойгу 29 декабря объявил, что "мы завершили частичную мобилизацию".

Однако, по данным РосСМИ, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации.

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