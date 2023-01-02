"Далі й більше": Буданов анонсував нові удари по території Росії

Очільник військової розвідки також уточнив, що удари завдаватимуться далі вглиб території країни-агресорки.
У новому році удари по військових об'єктах на території Росії продовжаться, також вони завдаватимуться далі вглиб країни-агресорки.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, передає ABC News.
Водночас підтвердити причетність України до атак російських авіабаз, голова ГУР МО України відмовився, але пообіцяв, що розповість про це після закінчення війни.
На запитання щодо ударів по Криму він відповів: "Крим - це територія України, тому ми можемо застосовувати будь-яку зброю".
Раніше Буданов заявив, що наступний рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади. Хороших новин, за словами очільника ГУР, слід очікувати у другій половині 2023 року.
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