"Дальше и больше": Буданов анонсировал новые удары по территории России

Глава военной разведки также уточнил, что удары будут наноситься дальше вглубь территории страны-агрессора.
В новом году удары по военным объектам на территории России продолжатся, также они будут наноситься дальше вглубь страны-агрессора.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает ABC News.
В то же время, подтвердить причастность Украины к атакам российских авиабаз, глава ГУР МО Украины отказался, но пообещал, что расскажет об этом после окончания войны.
На вопрос относительно ударов по Крыму он ответил: "Крым — это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие".
Ранее Буданов заявил, что следующий год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти. Хороших новостей, по словам главы ГУР, следует ожидать во второй половине 2023 года.
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