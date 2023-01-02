Сообщают о "хлопке" в Севастополе и Симферополе

Оккупанты стреляют в небо.
Во временно оккупированных в Севастополе и Симферополе в Крыму сообщают о взрывах.
Об этом пишут в местных сетях.
Там предоставляют информацию о "работе ПВО, сбившей беспилотник" в Севастополе.
В Симферополе оккупанты тоже стреляют в небо.
Напомним, что в канун Нового года во временно захваченном Крыму тоже раздавались взрывы. "Хлопок" был в Джанкое и Евпатории 31 декабря раздались звуки взрывов.
Добавим, что в США отмечали, что Украина освободит оккупированный Россией Крым осенью 2023 года.
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