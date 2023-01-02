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Сообщают о "хлопке" в Севастополе и Симферополе

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
5983
Время на прочтение
1 мин
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Сообщают о "хлопке" в Севастополе и Симферополе

Фото: Associated Press

Оккупанты стреляют в небо.

Во временно оккупированных в Севастополе и Симферополе в Крыму сообщают о взрывах.

Об этом пишут в местных сетях.

Там предоставляют информацию о "работе ПВО, сбившей беспилотник" в Севастополе.

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В Симферополе оккупанты тоже стреляют в небо.

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Напомним, что в канун Нового года во временно захваченном Крыму тоже раздавались взрывы.   "Хлопок" был в Джанкое и Евпатории 31 декабря раздались звуки взрывов.

Добавим, что в США отмечали, что Украина освободит оккупированный Россией Крым осенью 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
5983
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