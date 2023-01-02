Сообщают о "хлопке" в Севастополе и Симферополе

Во временно оккупированных в Севастополе и Симферополе в Крыму сообщают о взрывах.

Об этом пишут в местных сетях.

Там предоставляют информацию о "работе ПВО, сбившей беспилотник" в Севастополе.

В Симферополе оккупанты тоже стреляют в небо.

Напомним, что в канун Нового года во временно захваченном Крыму тоже раздавались взрывы. "Хлопок" был в Джанкое и Евпатории 31 декабря раздались звуки взрывов.

Добавим, что в США отмечали, что Украина освободит оккупированный Россией Крым осенью 2023 года.

Читайте также: