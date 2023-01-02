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Повідомляють про "бавовну" в Севастополі та Сімферополі

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1329
Час на прочитання
1 хв
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Повідомляють про "бавовну" в Севастополі та Сімферополі

Фото: Associated Press

Окупанти гатять в небо.

У тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі у Криму повідомляють про вибухи.

Про це пишуть у місцевих Мережах.

Там надають інформацію про "роботу ППО, що збила безпілотник" у Севастополі.

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У Сімферополі окупанти теж гатять в небо.

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Нагадаємо, що напередодні Нового року у тимчасово захопленому Криму теж лунали вибухи. "Бавовна" була у Джанкої та Євпаторії 31 грудня пролунали звуки вибухів.

Додамо, що у США зазначали, що Україна звільнить окупований Росією Крим восени 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
1329
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