Повідомляють про "бавовну" в Севастополі та Сімферополі

Окупанти гатять в небо.
У тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі у Криму повідомляють про вибухи.
Про це пишуть у місцевих Мережах.
Там надають інформацію про "роботу ППО, що збила безпілотник" у Севастополі.
У Сімферополі окупанти теж гатять в небо.
Нагадаємо, що напередодні Нового року у тимчасово захопленому Криму теж лунали вибухи. "Бавовна" була у Джанкої та Євпаторії 31 грудня пролунали звуки вибухів.
Додамо, що у США зазначали, що Україна звільнить окупований Росією Крим восени 2023 року.
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