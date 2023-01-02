Військовий комітет НАТО обговорить війну в Україні

У Брюсселі відбудеться засідання вищого військового органу НАТО, на якому обговорюватимуть підтримку України у протистоянні російській агресії.

Як повідомили на сайті НАТО, засідання Військового комітету, на яких головуватиме адмірал Роб Бауер, заплановані на 18-19 січня 2023 року.

У перший день учасниками цієї зустрічі будуть керівники генштабів збройних сил країн Альянсу та їхні колеги із Фінляндії та Швеції. Сесії очолять верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі, а також верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації (SACT) генерал Філіп Лавінь.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на першій сесії, 18 січня, щоб представити останні політичні цілі та обговорити виклики безпеці, з якими стикається Альянс.

Також читайте У НАТО назвали найшвидший шлях до миру в Україні

Друга сесія цього дня, на якій головуватиме, генерал Лавінь, буде присвячена "першим спостереженнях за поточною війною в Україні та прискоренні впровадження Концепції НАТО щодо завершення бойових дій та Програми розвитку військових дій".

Цього ж дня відбудеться обговорення військового потенціалу і здатності НАТО захистити Альянс від нинішніх і майбутніх викликів, а генерал Каволі надасть оновлену інформацію про виконання НАТО концепції стримування та оборони євроатлантичного регіону.

Ще одну сесію присвятять готовності НАТО та забезпеченню збройних сил. Її зосередять на розвитку потенціалу, військових запасах і логістиці.

На 19 січня заплановані зустрічі з партнерами у Міжнародних силах з підтримки миру в Косово (KFOR) – Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною.

Також Військовий комітет обговорить небойову місію НАТО з розбудови потенціалу в Іраку зі своїми партнерами – Швецією, Фінляндією та Австралією. На порядку денному – "допомога Іраку у сприянні більшій стабільності, розбудові його інститутів безпеки та оборони та викоріненні тероризму".

На останньому засіданні Військовий комітет обговорить постійну підтримку України з боку НАТО.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна Росії проти України буде затяжною, а мир залежатиме від ситуації на полі бою.

Читайте також: