Военный комитет НАТО обсудит войну в Украине

В Брюсселе состоится заседание высшего военного органа НАТО, на котором будут обсуждаться поддержка Украины в противостоянии российской агрессии.

Как сообщили на сайте НАТО, заседания Военного комитета, на которых будет председательствовать адмирал Роб Бауэр, запланировано на 18-19 января 2023 года.

В первый день участниками этой встречи будут руководители генштабов вооруженных сил стран Альянса и их коллеги из Финляндии и Швеции. Сессии возглавят верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Кристофер Каволи, а также верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации (SACT) генерал Филипп Лавинь.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первой сессии 18 января, чтобы представить последние политические цели и обсудить вызовы безопасности, с которыми сталкивается Альянс.

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Вторая сессия этого дня, на которой будет председательствовать генерал Лавинь, будет посвящена "первым наблюдениям за текущей войной в Украине и ускорению внедрения Концепции НАТО по завершению боевых действий и Программы развития военных действий".

В этот же день состоится обсуждение военного потенциала и способности НАТО защитить Альянс от нынешних и будущих вызовов, а генерал Каволи предоставит обновленную информацию о выполнении НАТО концепции сдерживания и обороны евроатлантического региона.

Еще одна сессия будет посвящена готовности НАТО и обеспечению вооруженных сил. Ее сосредоточат на развитии потенциала, военных запасах и логистике.

На 19 января запланированы встречи с партнерами по Международным силам по поддержанию мира в Косово (KFOR) – Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдовой, Швецией, Швейцарией и Украиной.

Также Военный комитет обсудит небоевую миссию НАТО по развитию потенциала в Ираке со своими партнерами – Швецией, Финляндией и Австралией. В повестке дня – "помощь Ирака в содействии большей стабильности, развитии его институтов безопасности и обороны и искоренении терроризма".

Во время последнего заседания Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что война России против Украины будет затяжной, а мир будет зависеть от ситуации на поле боя.

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