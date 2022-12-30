У НАТО назвали найшвидший шлях до миру в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Німеччину та інших союзників постачати більше зброї Україні. На його думку, саме військова підтримка Києва є найшвидшим шляхом до миру.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - заявив Столтенберг.

За його словами, президента Росії Володимира Путіна потрібно було переконати в тому, що він не досягне своєї мети - встановлення контролю над Україною. Тоді можна було б знайти мирне переговорне рішення, яке б гарантувало виживання України як незалежної демократичної держави.

Водночас Столтенберг також дав зрозуміти, що вважає українські атаки на військові об'єкти в Росії цілком законними.

"Кожна країна має право захищати себе. Україна також", - сказав генсек НАТО.

На запитання про те, чи варто надати Україні ракети середньої дальності, Столтенберг відповів, що триває діалог між союзниками і Києвом щодо конкретних систем.

Раніше колишній очільник Міністерства закордонних справ Лінас Лінкявічюс заявив, що Литва не повинна якимось чином обмежувати допомогу Україні, яка повинна звільнити свої території від російських окупантів.

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