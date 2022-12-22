Зеленський розкрив головне питання переговорів з Байденом в США

Глава держави Володимир Зеленський розповів, що сьогодні обговорив з американським лідером Джо Байденом зміцнення України, плани на наступний рік, а також допопомогу від США, до якої, зокрема входять системи Patriot для закриття неба.

Про це очільник української нації розповів під час пресконференції.

"Головне питання усіх мої переговорів сьогодні це – зміцнення України, наступний рік, наш рух до перемоги у війні за незалежність", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українська делегація має чудові новини, з якими повертається додому.

"Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot – те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створені повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терористку її головного інструменту – терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях", - сказав український президеент.

Також він розповів, що дуже важливою частиною розмови із президентом США була координація спільних стратегічних кроків.

"Ми детально говорили, чого ми очікуємо від наступного року і до чого ми готуємось. Це важливо для всіх українців. Я сподіваюсь, що Конгрес ухвалить пакет підтримки для нашої держави. Дійсно, майже 45 мільярдів, дякую за таку підтримку. Кожен долар такої інвестиції США у захист свободи означатиме реальне і відчутне посилення глобальної безпеки", - сказав український лідер.

Також Зеленський зазначив, що під час зустрічі в США сторони обговорюватимуть питання протидії російському терору.