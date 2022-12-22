Зеленський: "Ключове гуманітарне питання - виживання"

Президент України Володимир Зеленський розповів про, що він спілкувався з американським колегою Джо Байденом.

Зокрема, глави США та України поспілкувалися про протидію російському терору.

Про це очільник української нації розповів під час пресконференції.

«Ми маємо пройти цю зиму, ми маємо захисти наших людей. Ключове гуманітарне питання - питання виживання», - сказав Зеленський.

Він додав, що чергове важливе питання - це санкційний тиск, адже Росія має відповісти за те, що робить.

Торкнувся він і формули миру з дуже конкретними пунктами.

Зеленський наголосив на тому, як будуть посилені оборонні спроможності України у найближчі місяці, хоча й не розповів деталі зі зрозумілих причин.

«Слава Україні», - завершив свій виступ Зеленський.

Зеленський уже в США!