США до нападу Путіна допомагали Україні, аби вона "була готова до війни" - Байден

Байден наголосив на важливості запроваджених санкцій проти РФ, які вплинули, що Кремлеві "складніше вести війну".

Американський президент Джо Байден розповів, що США до початку повномасштабного вторгнення Росії допомогали Україні, аби вона "була готова до війни".

Про це Байден сказав під час спільної прескоференції за підсумками перегововорів із українським президентом у Білому дому.

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"Перед тим, як почалося вторгнення, коли Путін збільшував кількість військ на кордоні, ми турбувалися про те, щоб Україна була готова до цієї війни. Ми надали амуніцію, артилерійські системи. І ми це робили не самі. Від самого початку наші партнери, союзники у всьому світі висловлюбвали свою підтримку і було запроваджено безпрецендентні санкції проти РФ, щоб Кремлеві було складніше вести війну. Майже 2 тис. танків, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн одиниць артамуніції і понад 50 систем", - сказав Байден.

Нагадаємо, Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським пообіцяв і надалі підтримувати Україну. Американський глава наголосив, що йому складно повірити у те, що вже 300 днів триває широкомасштабна війна Росії проти України.

Зазначимо, що після зустрічі із Байденом президент Зеленський виступить в американському Конгресі. Про це уже офіційно повідомила Ненсі Пелосі.

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