Байден назвав три головні битви, в яких Україна перемогла під час війни

Американський президент відзначив, що Україна перемагала на кожному етапі свого опору російській агресії.

Україна виграла битви за Київ, Харків та Херсон. На кожному етапі цієї війни вона перемагала.

Про це заявив президент США Джо Байден на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським 21 грудня у Вашингтоні.

При цьому американський лідер наголосив, що Сполученим Штатам і союзникам України в усьому світі було критично важливо підтримати успіх України.

“Пане Зеленський, ви чітко показали, що шукаєте справедливого миру. Він [Путін] не хоче миру. Ми бачимо, що Путін не хоче зупинити цю жахливу війну”, - звернувся Байден до українського президента.

Президент США запевнив, що його країна надаватиме подальшу підтримку українському народу, який і надалі буде продовжувати свою боротьбу проти агресії Росії. Такої позиції, за його словами, дотримуються представники обидвох партій у Конгресі США.

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