У США посилили заходи безпеки через приїзд Зеленського

У США були запроваджені посилені заходи безпеки у зв'язку з візитом президента України Володимира Зеленського. Все це зроблено, щоб Росія не мала жодного шансу якось нашкодити візиту.

Про це повідомляє видання CNN.

Джерело видання повідомляє, що співробітники посольств в США та вищі урядові чиновники були проінформовані про графік візиту Володимира Зеленського для уникнення небезпек.

Президент України планував відвідати США вже протягом декількох місяців, однак потрібно було все ретельно підготувати, щоб уникнути можливих ризиків під час візиту. Також графік поїздки було необхідно погодити з Білим домом.

Також співрозмовник видання повідомив, що Володимир Зеленський не поїхав би до США, якби не було б значного розвитку у відносинах між країнами, однак погодження нового пакету допомоги, у який увійшла система Patriot, була розцінена президентом як серйозний зсув.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв в Овальному кабінеті українського лідера Володимира Зеленського, який прибув з візитом до США.

Крім того, ми раніше інформували, що Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні передадуть допомогу на загальну суму 1,85 млрд доларів, туди увійшов і ЗРК Patriot.

Зеленський уже в США!

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