Путін витрачає все більше бюджетних коштів Росії на війну проти України

Президент РФ Володимир Путін витрачає більшу частину бюджетних коштів країни на війну проти України.

Такий висновок зробили експерти видання Forbes.

За їхніми даними, за 9 місяців повномасштабної війни проти України витрати РФ становили 82 млрд доларів — це чверть річного бюджету. У 2023 році Путін планує витратити на оборону 30% річного бюджету Росії.

У британській розвідці вважають, що цього буде недостатньо, тому сильно постраждають й інші сфери, які фінансуються з держбюджету.

У 2021 році бюджетні доходи Росії становили $340 млрд. На війну проти України вже витрачено чверть торішніх доходів. На оборону наступного року Росія планує виділити 9 трлн рублів (це 143 млрд доларів), і це майже 30% від усього бюджету — більше, ніж у попередні роки.

Forbes надав прогноз на вересень, що витрати Росією на воєнні дії становили 82 млрд доларів.

Кандидат економічних наук, асоційований експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма” Іван Ус пояснив.

"Це просто гроші, які виділялися на ведення війни, тобто це не має на увазі створені раніше ракети, або іншу військову техніку, тобто ті витрати, які є. Це також дуже акуратна оцінка, тому що вона не містить виплати, скажімо, загиблим, які в російській армії є, зарплату контрактникам, яких, як відомо, збільшили”, — зазначив він.

Міністерство оборони Великої Британії припускає, що цих грошей Росії не вистачить, щоб перекрити витрати на війну проти України. Тому інші сфери відчуватимуть дефіцит коштів.

“Бюджет, схвалений Путіним, ймовірно, занадто оптимістичний щодо очікуваних доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, відчувають дедалі більший тиск для покриття витрат на війну”, — ідеться в повідомленні відомства у Twitter.

У новому бюджеті Росії витрати на “національну економіку”, включно з будівництвом доріг, сільським господарством, дослідженнями і розробками, скоротяться на 23%, охорона здоров’я отримає на 9% менше, а освіта — на 2% порівняно з 2022 роком.

“Скоротяться всі видатки, окрім війни та видатки на утримання президента. Я бачив проєкт бюджету, наступного року на 30% Путін збільшує витрати на своє утримання, тобто на нього, на охорону тощо”, — повідомив економіст, професор в IE Business School Максим Миронов.

Зазначимо, що помічник одного з конгресменів США заявив: статус країни-агресорки був придуманий як альтернатива негайному оголошенню Росії державою-спонсором тероризму.

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