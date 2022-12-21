Сенат підтримав кандидатуру на посаду посла США в Росії

Крісло посіла Лінн Трейсі, яка перебувала на посаді посла США у Вірменії.
Американський Сенат підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки у Російській Федерації.
Про це повідомляє Reuters.
Кандидатуру Трейсі висунув президент Джо Байден. Під час голосування її призначення підтримала переважна більшість сенаторів.
Наразі Лінн Трейсі перебуває на посаді посла США у Вірменії. Також вона була заступником посла у Москві - від 2014-го до 2017-го. Політикиня працювала в дипломатичних представництвах США у низці країн пострадянського простору та володіє російською мовою.
До слова, Лінн Трейсі стане першою жінкою, яка очолить американське дипломатичне представництво в Росії.
Нагадаємо, 4 вересня Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла США у Росії. Він виїхав з Москви. Обов'язки повіреного у справах посольства США виконувала заступниця голови американської місії в РФ Елізабет Руд.
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