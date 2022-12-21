Літак із Зеленським приземлився у США - CBS

Глава держави Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до США, де планує зустрітися із американським лідером Джо Байденом та виступити у Конгресі. Це перша закордонна поїздка українського президента від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив американський журналіст Вейцзя Цзян із CBS News у прямому ефірі.

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За даними американських ЗМІ, літак із Зеленським та українською делегацією приземлився на авіабазі Ендрюс, що за 25 км від Вашингтона.

Зауважимо, що Зеленський летить на запрошення президента США Джо Байдена. Уперше вони поговорили про це під час телефонної розмови 11 грудня, 14 грудня - рішення було ухвалене, але з міркувань безпеки трималося у великому секреті. За інформацією ЗМІ, Зеленський летів американським військовим літаком із польського міста Перемишль.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні американський лідер оголосить про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки, який, за офіційною включатиме батарею ЗРК Patriot.

За даними CNN, зустріч проходитиме за таким розкладом (за київським часом):

21:00 - Байден вітає Зеленського в Білому домі;

21:30 - двостороння зустріч президентів;

23:30 - спільна прес-конференція;

01:15 - Зеленський прибуде на Капітолійський пагорб;

02:30 - президент України виступить перед спільним засіданням Конгресу.

Зеленський раптово полетів до США: що трапилося? | Краєв

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