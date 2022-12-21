Зеленский прибыл в США — CBS

Байден встретит Зеленского у Белого дома в 21:00 по киевскому времени.

Глава государства Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где намерен встретиться с американским лидером Джо Байденом и выступить в Конгрессе. Это первая заграничная поездка украинского президента с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил американский журналист Вэйцзя Цзян из CBS News в прямом эфире.

Также читайте Военные планы России: какие изменения в российской армии анонсировал Шойгу

Отметим, что Зеленский летит по приглашению президента США Джо Байдена. Впервые они поговорили об этом во время телефонного разговора 11 декабря, 14 декабря – решение было принято, но из соображений безопасности держалось в большом секрете. По информации СМИ, Зеленский летел американским военным самолетом из польского города Перемышль.

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне американский лидер объявит о новом пакете помощи Украине в области безопасности, который, по официальной включать батарею ЗРК Patriot.

По данным CNN, встреча будет проходить по следующему расписанию (по киевскому времени):

21:00 – Байден поздравляет Зеленского в Белом доме;

21:30 – двусторонняя встреча президентов;

23:30 – совместная пресс-конференция;

01:15 – Зеленский прибудет на Капитолийский холм;

02:30 – президент Украины выступит перед совместным заседанием Конгресса.

Зеленский внезапно улетел в США: что произошло? | Краев

Читайте также: