Зеленский прибыл в США — CBS

Байден встретит Зеленского у Белого дома в 21:00 по киевскому времени.
Глава государства Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где намерен встретиться с американским лидером Джо Байденом и выступить в Конгрессе. Это первая заграничная поездка украинского президента с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщил американский журналист Вэйцзя Цзян из CBS News в прямом эфире.
Отметим, что Зеленский летит по приглашению президента США Джо Байдена. Впервые они поговорили об этом во время телефонного разговора 11 декабря, 14 декабря – решение было принято, но из соображений безопасности держалось в большом секрете. По информации СМИ, Зеленский летел американским военным самолетом из польского города Перемышль.
Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне американский лидер объявит о новом пакете помощи Украине в области безопасности, который, по официальной включать батарею ЗРК Patriot.
По данным CNN, встреча будет проходить по следующему расписанию (по киевскому времени):
- 21:00 – Байден поздравляет Зеленского в Белом доме;
- 21:30 – двусторонняя встреча президентов;
- 23:30 – совместная пресс-конференция;
- 01:15 – Зеленский прибудет на Капитолийский холм;
- 02:30 – президент Украины выступит перед совместным заседанием Конгресса.
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