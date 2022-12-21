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США виділили Україні новий пакет військової допомоги: там є ЗРК Patriot

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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США виділили Україні новий пакет військової допомоги: там є ЗРК Patriot

Фото: Associated Press

Кошти підуть на озброєння та підготовку ЗСУ.

Білий дім у середу, 21 грудня, оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги. Держсекретар США додав, що Україні передадуть допомогу на загальну суму 1,85 млрд доларів, туди увійшов і ЗРК Patriot

Про це йдеться на офіційному сайті Білого дому. 

У заяві президента США Джо Байдена йдеться про виділення коштів для предметів оборонного призначення, а також на навчання українських захисників.

"Делегую державному секретарю повноваження керувати вилученням до 1 мільярда доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - йдеться в указі Джо Байдена. 

Також державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який передбачає також передавання системи протиповітряної оборони Patriot.

"Допомога включає виділення 1 мільярда доларів США, щоб забезпечити Україну розширеними можливостями протиповітряної оборони та високоточних ударів, а також додаткові 850 мільйонів доларів на допомогу у сфері безпеки", - йдеться у заяві Блінкена.

Візит Зеленського до США

У середу, 21 грудня, президент України з офіційним візитом прибуде до Вашингтона. Він планує зустрітися з американським лідером Джо Байденом та виступити в Конгресі США. 

Також планується, що Зеленський розмовлятиме з Байденом про посилення військової та фінансової допомоги Україні. За даними американських ЗМІ, Джо Байден планує оголосити про передавання Україні ЗРК Patriot та іншого озброєння. 

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Дата публікації
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