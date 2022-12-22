Американці будуть разом з українцями стільки, скільки потрібно — Байден

Байден заявив, що українці роблять справу, яка потрібна всьому світу

Президент США Джо Байден заявив, що американський народ буде стояти поряд з українцями до перемоги у війні.

Про це голова білого дому заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я хочу сказати вам пане президенте Зеленський, щоб всі люди в Україні знали, що кожен крок цього шляху американці будуть разом з вами, настільки довго, настільки буде потрібно", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що українці роблять справу, яка потрібна не лише їх країні, але й всьому світу.

"Те що ви робите, те що ви досягли, це важливо не тільки для України, але й для всього світу. Разом ми далі будемо підтримувати цей вогонь демократії і це світло переможе темряву", - додав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У США були запроваджені посилені заходи безпеки у зв'язку з візитом президента України Володимира Зеленського.