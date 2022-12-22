Американцы будут вместе с украинцами столько, сколько нужно - Байден

Байден заявил, что украинцы делают дело, которое нужно всему миру

Президент США Джо Байден заявил, что американский народ будет стоять рядом с украинцами до победы в войне.

Об этом глава белого дома заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я хочу сказать вам господин президент Зеленский, чтобы все люди в Украине знали, что каждый шаг этого пути американцы будут вместе с вами, настолько долго, настолько потребуется", — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы делают дело, которое нужно не только их стране, но и всему миру.

"То, что вы делаете, то, что вы достигли, это важно не только для Украины, но и для всего мира. Вместе мы дальше будем поддерживать этот огонь демократии и этот свет победит тьму", — добавил Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что в США были введены усиленные меры безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского.