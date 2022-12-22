Зеленский: "Ключевой гуманитарный вопрос – выживание"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он общался с американским коллегой Джо Байденом.

В частности, главы США и Украины побеседовали о противодействии российскому террору.

Об этом глава украинской нации рассказал во время пресс-конференции.

«Мы должны пройти эту зиму, мы должны защитить наших людей. Ключевой гуманитарный вопрос – вопрос выживания», — сказал Зеленский.

Он добавил, что очередной важный вопрос – это санкционное давление, ведь Россия должна ответить за то, что делает.

Затронул он и формулу мира с очень конкретными пунктами.

Зеленский отметил, как будут усилены оборонные способности Украины в ближайшие месяцы, хотя и не рассказал детали по понятным причинам.

«Слава Украине», – завершил свое выступление Зеленский.

Зеленский уже в США!